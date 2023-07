Accident mortel dans le Var : comment la sécurité des structures gonflables est-elle contrôlée ?

En France, l’achat d’un château gonflable ou d’une autre attraction de ce genre est libre et ouverte à tous. Mais les installations doivent tout de même répondre à un certain nombre de normes de sécurité européennes. Tous les ans, la loi oblige les exploitants de telles structures à se soumettre à un examen complet de la sécurité et du respect des normes de leur équipement. "C’est un peu comme un contrôle technique sur les voitures, explique à TF1info Rémi Dorce, inspecteur indépendant de structures gonflables. Il y a quarante points de contrôle."