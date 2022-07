Accident de canyoning en Corse : le corps de la 5e victime a été retrouvé

"Cette vague, décrite comme importante -on parle de trois mètres-, va les submerger et les emporter", a ajouté le procureur, précisant que deux autres groupes avaient fait demi-tour "compte tenu des conditions orageuses qui arrivaient" sur la zone. "L'une des guides" de ces groupes qui ont rebroussé chemin "va revenir vers le groupe en difficulté et va lancer une corde", permettant ainsi à deux des sept personnes emportées de sortir de l'eau : un homme de 40 ans et son fils de 16 ans.

Trois hélicoptères ont été déployés -les Dragons 2A et 2B de la sécurité civile ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie- et de nombreux pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours pour retrouver la personne disparue. En raison des "eaux très tumultueuses", elles avaient été suspendues dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi, le procureur a précisé que le guide d'Alticanyon avait fait l'objet de 2 contrôles de la part de la gendarmerie, dont un le lundi qui précède le drame, mais qu'il "était en règle". Lors du premier contrôle en 2016, les gendarmes lui avaient demandé de s'équiper d'un moyen de communication, ce qu'il avait fait. Lors du second, il lui a été demandé de changer ses baudriers, "ce qu'il a fait immédiatement", a précisé Eric Bouillard.