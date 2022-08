Accident mortel de trottinette à Lyon : 600 personnes présentes pour un hommage aux deux victimes

En tête du cortège, les amis d'Iris et Warren sont effondrés, certains en pleurs ou tentent de contenir leur émotion. Pour d’autres, c’est un sentiment de colère qui les habite. Le chauffeur de l'ambulance, coutumier des infractions routières, était en possession d'un permis probatoire à 2 points sur 8 après une suspension. "Ça me révolte, je me demande pourquoi quelqu'un qui est sur la route toute la journée pouvait n'avoir plus que deux points sur son permis et continuer d'exercer", a dénoncé une agente de service hospitalier de 52 ans. L'ambulancier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, ce mercredi 24 août, "avec en particulier l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur", selon le parquet.