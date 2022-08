Accident mortel de trottinette à Lyon : quels sont les droits des ambulances privées sur la route ?

En principe, tous les véhicules doivent respecter le Code de la route. S'il y a urgence et en cas de prescription médicale, les ambulances privées peuvent néanmoins bénéficier de facilités de passage. Après activation de leurs feux lumineux bleu et de leur sirène, ces véhicules peuvent circuler sur les voies de bus et les bandes d'arrêt d'urgence. Le dépassement de la vitesse autorisée est également tolérée. En revanche, elles doivent dans ce cas respecter les feux rouges et les lignes blanches.

Mais les services des ambulances privées peuvent être requises par le Samu. Les véhicules sont alors considérés comme des véhicules de secours, comme la police, la gendarmerie ou les pompiers. Le non-respect des règles concernant les feux, les stops, les croisements, mais aussi les limitations de vitesse et les franchissements de lignes sont alors permis. Mais l'urgence de leur mission doit toujours se faire "sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route", comme le précise l'article 432-1 du Code de la route.