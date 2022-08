Accident mortel de trottinette à Lyon : comment sont recrutés les conducteurs d'ambulances ?

Dans chaque ambulance se trouve toujours deux personnes : l'auxiliaire ambulancier et d'un ambulancier diplômé d'État. Les deux membres de l'équipage doivent être en possession d'un permis de conduire de plus de trois ans (et donc être âgé d'au moins 21 ans) et d'une Attestation de formation aux gestes et soins d'urgences (AGFSU).

Il faut également un carnet médical délivré par un médecin désigné par la préfecture. Ce carnet est le même que celui des chauffeurs routiers ou des chauffeurs de taxi. L'ouïe et la vue sont testées, et des tests, psychotechniques notamment, sont réalisés. "Ce carnet médical et le permis de conduire sont ensuite transmis par l'entreprise qui embauche à l'Agence Régionale de Santé (ARS) indique Claude Delesse. La personne est ensuite inscrite comme conducteur d'ambulance. Les informations sur l'ambulancier sont envoyées après à l'Assurance-maladie. À chaque fois que l'ambulancier effectue un transport, il doit ensuite inscrire son nom et celui de son collègue. La Caisse d'Assurance-maladie vérifie ensuite que l'équipage est conforme aux déclarations et que l'ambulance est déclarée." Par ailleurs, à chaque contrôle routier, le conducteur doit présenter son permis de conduire et son carnet médical.