Accident de Pierre Palmade : l'humoriste dit avoir "honte" et "assumera toutes les conséquences de ses actes", selon sa sœur

"L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour qu'ils s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment", a souligné sa soeur Hélène.

"Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme", a-t-elle conclu.

L'accident a eu lieu vendredi un peu avant 19 heures, sur la route départementale 372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. La voiture de l'humoriste vedette, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne, est entrée en collision avec un autre véhicule qui venait en face.

Pierre Palmade qui est toujours à l'hôpital n'a pas encore pu être entendu. Dès samedi, son pronostic vital n'était plus engagé, mais son état était toujours grave. Il est sorti de réanimation ce mardi.

Outre Pierre Palmade, trois personnes ont été gravement blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé. Le pronostic vital de la femme et de l'enfant était toujours engagé lundi soir. Celui du troisième blessé grave, le père de l'enfant, n'était plus engagé, selon une source proche du dossier.