Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 14 février

▶️ Affaire Pierre Palmade : "La famille demande à ce que justice soit faite", déclare l'avocat des victimes

L'avocat de la famille victime de l'accident causé par Pierre Palmade le 10 février a donné ce mardi une conférence de presse. Me Mourad Battikh a communiqué des nouvelles des blessés, toujours hospitalisés.

▶️ Accident de Pierre Palmade : l'humoriste dit avoir "honte" et "assumera toutes les conséquences de ses actes", selon sa sœur

Cinq jours après le terrible accident en Seine-et-Marne, la sœur de Pierre Palmade indique que ce dernier dit avoir "honte" et qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes". L'humoriste qui est toujours à l'hôpital n'a pas encore pu être entendu.

▶️ Retraites : Elisabeth Borne demande le retrait des amendements et un "débat franc"

Les débats autour de la très contestée réforme des retraites se poursuivent à l'Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet évalue à "9000" le nombre d'amendements à retirer pour que la mesure phare du recul du départ à 64 ans au lieu de 62 puisse être débattue.

▶️ Covid-19 : une vague de dépressions sans précédent chez les 18-24 ans

La crise du Covid a engendré une hausse jamais vue d'épisodes dépressifs chez les jeunes Français. D'après une étude de Santé publique France, ces derniers ont quasiment doublé. Un bond jamais vu qui pourrait marquer toute une génération.

▶️ Guerre en Ukraine : la Moldavie redoute un coup d’État russe, Moscou dément

La présidente moldave Maïa Sandu a accusé Moscou de préparer de "violentes attaques" dans son pays, un voisin pro-occidental de l'Ukraine. La Russie a démenti mardi tout "plan de déstabilisation".

▶️ Malala Yousafzai aux Oscars : le prix Nobel de la paix s’offre un selfie souvenir avec Tom Cruise

La plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix a assisté mardi au déjeuner des nommés aux Oscars. Elle était venue défendre "Stranger at the gate", un court-métrage documentaire dont elle est productrice exécutive. L’occasion de prendre quelques photos avec les plus grandes stars de Hollywood, aussi impressionnées qu’elle.