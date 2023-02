Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 13 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce lundi 13 février, l'accident de voiture de Pierre Palmade avec une enquête qui avance et un témoignage recueilli par TF1. L'Assemblée nationale entame sa deuxième semaine de travaux sur le projet de loi du gouvernement repoussant notamment l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, et ce, en dépit des mobilisations quasi hebdomadaires dans la rue ; ce qui incite les syndicats à passer à la vitesse supérieure. En Turquie et en Syrie, une semaine après le dramatique séisme, plus de 35.000 personnes sont décédées. Le corps d'une femme découpée a été retrouvé ce lundi dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris. Rihanna a fait le show au Super Bowl.