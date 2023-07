Deux parapentistes se tuent à quelques heures d'écart en Haute-Savoie, près du lac d'Annecy

Selon la radio locale, le parquet a ouvert deux enquêtes, qui se pencheront notamment sur les conditions de vol, pour savoir notamment si le vent a pu être à l'origine des accidents. Les deux victimes étaient des pilots expérimentés et volaient seuls, peut-être avec leur propre matériel. La zone est bien connue des spécialistes de parapente, comprenant une aire d'atterrissage près du lac, au niveau de la commune de Talloires, d'après France 3 Régions.

"D'une façon générale, les gens expérimentés ont les accidents les plus graves, c'est un phénomène qui est connu dans les sports de pleine nature et sports de montagne", expliquait l'an passé auprès de la chaîne Pierre Braems, membre du comité national de la Fédération Française de Vol Libre. "Ce sont des gens qui prennent plus de risques que les autres. Plus les gens sont experts, plus ils mettent la barre haut en termes de prise de risques." En moyenne, cette fédération enregistre neuf à onze accidents mortels de parapente chaque année. Les risques concernent surtout le moment de l'atterrissage et du décollage.