Accident tragique : deux enfants décèdent sur l'autoroute près d'Aubagne

Que faire si votre véhicule se retrouve immobilisé sur l’autoroute, côté terre-plein ? Premier réflexe à avoir : allumer ses feux de détresse. En revanche, ne surtout pas traverser les voies pour tenter de rejoindre la bande d’arrêt d’urgence. Il faut enfiler son gilet jaune et se mettre à l’abri le plus vite possible sur le terre-plein central. Enfin, il ne faut pas placer son triangle de signalisation derrière son véhicule. Cela vous met en danger.De nuit, il faut être encore plus vigilant. Un véhicule qui roule à 130 km/h a besoin de 130 mètres pour s’arrêter.