Une voiture roule à contresens sur l'A1 : trois morts et un adolescent de 15 ans grièvement blessé

Ce mercredi soir, vers 22 heures, les pompiers du Pas-de-Calais ont été appelés pour un accident grave sur l'autoroute A1, dans le sens Lille-Paris. Deux voitures se sont violemment percutés à hauteur d'Izel-lès-Equerchins (Pas-de-Calais), après que l'une d'elle a emprunté la voie à contresens.

Une femme de 60 ans qui se trouvait dans le véhicule circulant à contresens et un homme et une femme d'environ 25 ans, dans l'autre, sont décédés. Le seul survivant est un adolescent âgé de 15 ans, assis à l'arrière du second véhicule. Il a été désincarcéré et transporté au CHR de Lille. Son pronostic vital est engagé.