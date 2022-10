Accidents de chasse : y a-t-il plus de blessés ou de morts cette saison que l'an dernier ?

Cela fait un peu plus d'un mois que la chasse est ouverte en France. Selon les départements, l'ouverture a eu lieu le 11 ou le 18 septembre. Depuis, plusieurs accidents ont été recensés par les autorités. Parmi les plus graves ou les plus inquiétants, ceux survenus le week-end dernier dans le Rhône et dans la Drôme.

Dimanche, un homme de 62 ans a été grièvement blessé au niveau de l'abdomen par un chasseur à Vinsobres (Drôme), alors qu'il ramassait des champignons. Son pronostic vital n'est plus engagé mais son état de santé n'a pas permis pour l'instant une audition par les enquêteurs. Placé en garde à vue, le chasseur, qui a déclaré avoir confondu le cueilleur avec un sanglier, a été remis en liberté mardi. Il a été privé de ses armes et interdit de chasser.

Ce même jour, à Pommiers dans le Rhône, une femme de 33 ans et ses deux enfants de 7 et 10 ans ont été admis à l'hôpital après avoir été touchés aux jambes par des plombs. L'auteur du tir, un chasseur octogénaire, a passé quelques heures en garde à vue après avoir expliqué qu'il avait été "ébloui par le soleil".