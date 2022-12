Accidents de trottinette : les lésions à la tête plus fréquentes qu'à vélo

"Ces localisations des lésions résultent d’une chute en avant qui rend l’extrémité céphalique et les membres supérieurs très exposés", explique l'instance, qui s'est penchée sur le sujet des trottinettes électriques, alors que ces véhicules sont à l'origine d'un nombre croissant d'accidents, parfois mortels.

Si le rapport de l'Académie apporte des détails sur la nature des blessures, il donne aussi un éclairage sur le déroulé des accidents, à partir d'éléments recueillis dans des hôpitaux français. Ces derniers montrent en effet que les accidents de trottinette sont bien plus souvent dus à des chutes isolées qu'à des collisions avec d'autres véhicules : les trois quarts des accidents en résultent. Parmi les causes les plus fréquentes, la "perte du contrôle de l'engin, par défaut d'attention (utilisation d’un téléphone portable en roulant), conduite d'une main, manque d'expérience, vitesse excessive, obstacle...".