Roman Polanski jugé mardi en diffamation pour ses propos sur Charlotte Lewis

Le réalisateur sera jugé mardi dans un procès en diffamation. En 2019, il avait qualifié de "mensonge odieux" l'accusation d'agression sexuelle de l'actrice Charlotte Lewis. Roman Polanski, qui a 90 ans, ne sera pas présent à l'audience.

Roman Polanski sera jugé mardi pour diffamation envers l'actrice britannique Charlotte Lewis. En 2019, il avait qualifié de "mensonge odieux" l'accusation d'agression sexuelle lancée par cette dernière en 2010.

Le réalisateur, âgé de 90 ans, ne sera pas présent à l'audience qui aura lieu au tribunal correctionnel de Paris, ont fait savoir ses avocats. Charlotte Lewis, 56 ans, fera quant à elle le déplacement depuis le Royaume-Uni.

Il l'accuse de mensonges neuf ans après la plainte

En 2010, l'actrice avait accusé le cinéaste de l'avoir "agressée sexuellement" lors d'un casting en 1983 à Paris. Elle avait alors 16 ans. Neuf ans plus tard, interviewé par Paris Match, Roman Polanski avait déclaré : "La première qualité d'un bon menteur, c'est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever (ses) contradictions." Il faisait référence à des propos attribués à Charlotte Lewis dans un tabloïd en 1999. Elle aurait raconté : "Je voulais être sa maîtresse." Celle-ci a dénoncé en 2010 l'inexactitude de cette citation.

L'actrice avait porté plainte pour diffamation après la parution de l'entretien dans Paris Match. "Roman Polanski a le droit de se défendre publiquement", rétorquent les avocats du réalisateur.

Habitant à Paris, Roman Polanski fuit toujours et depuis plus de 40 ans la justice américaine, après une condamnation pour des relations sexuelles illégales avec une mineure. Il a depuis été accusé par plusieurs autres femmes, la plus récente en date étant Valentine Monnier, qui a affirmé en 2019 avoir subi un viol en 1975, quand elle avait 18 ans.