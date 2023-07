Accusations de viol : une information judiciaire ouverte contre le député Damien Abad

Dans son communiqué publié vendredi, Damien Abad "rappelle qu'une première enquête approfondie a fait l'objet d'un classement sans suite particulièrement motivé. Par ailleurs, la confrontation demandée par les enquêteurs à l'issue de l'audition de Damien Abad et avec l'accord de ce dernier, n'a jamais eu lieu". L'ancien ministre avait été entendu le 7 juin en garde à vue, dont il était ressorti libre le soir-même sans poursuite à ce stade. La justice avait demandé deux semaines plus tôt la levée de son immunité parlementaire dans le cadre de l'enquête préliminaire à Paris. L'élu s'y était dit lui-même "favorable" et l'immunité avait été levée à l'unanimité du bureau de l'Assemblée nationale.