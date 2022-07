Accusations de viols contre Tariq Ramadan : le parquet de Paris demande le renvoi aux assises

Ce dossier, dans lequel l'islamologue suisse a été incarcéré dix mois en 2018, a fait l'objet d'une bataille procédurale entre avocats de l'islamologue, qui ont changé à plusieurs reprises, et parties civiles, à coups de plaintes croisées, d'auditions et confrontations multiples, mais aussi de nombreuses investigations.

Depuis l'ouverture de cette enquête en 2017 à Paris, deux versions s'opposent. D'un côté, le ministère public et les plaignantes défendent la thèse de séductions virtuelles qui auraient débouché sur des rencontres dans des hôtels avec des relations sexuelles assorties de coups et de pénétrations non consenties. De son côté, Tariq Ramadan dénonce depuis la première plainte une "campagne de calomnies". Il a accusé les magistrates instructrices d'être "sous emprise politique".

L'affaire Ramadan avait été déclenchée fin octobre 2017 par les plaintes d'Henda Ayari, une ex-salafiste devenue militante laïque, et "Christelle", qui dénonçaient respectivement un viol en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon. Il avait été mis en examen pour "viol" et "viol sur personne vulnérable" en février 2018 et incarcéré dix mois. En février 2020, cette mise en cause avait été élargie à deux autres femmes pour des faits qui remonteraient à 2015 et 2016 à Paris. En octobre 2020, enfin, l'islamologue avait été mis en examen après les accusations de Mounia Rabbouj, ex-escort girl, qui l'avait accusé de neuf viols sur la période 2013-2014.