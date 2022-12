Norman Thavaud : une septième plaignante s'est manifestée, le youtubeur convoqué par la police

Devenu célèbre à coups de vidéos humoristiques, Norman Thavaud est accusé de viol dont certains sur mineures. Ce jeudi 15 décembre au matin, le vidéaste a été convoqué par la Brigade de protection des mineurs en vue d'une confrontation avec l'une des six femmes qui l'accusaient déjà.

Selon des informations confirmées par TF1 et LCI, une septième femme s’est manifestée pour dénoncer les agissements du youtubeur. L'homme de 35 ans avait été placé en garde à vue lundi 5 décembre pour viol et corruption de mineurs, puis libéré le lendemain sans poursuites à ce stade, après les plaintes de six jeunes femmes.