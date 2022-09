Accusé de violences par son ex-compagne, le rappeur Kaaris placé en garde à vue

La nouvelle affaire Kaaris s’accélère. Le rappeur français de 42 ans a été placé en garde à vue mercredi matin au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), annonce le parquet d’Évry. Une décision qui survient un peu plus de deux mois après l’ouverture d’une enquête suite à une plainte de son ex-compagne qui l’accuse de l'avoir violentée en janvier 2021.

D'après les informations de TF1/LCI, Kaaris, de son vrai prénom Okou Gnakouri, avait demandé à être entendu et confronté à la mère de sa fille. "Mon client est serein. Il peut enfin s’expliquer et démontrer son innocence. Son accusatrice a menti dans les médias, il dira la vérité au magistrat. Dont acte. Nous avons insisté pour qu’il soit entendu le plus rapidement possible. Nous avons demandé une confrontation. Procédure classique", a expliqué Me Yassine Maharsi à TF1info.

Linda P., qui a un enfant avec Kaaris, dénonce des faits remontant à janvier 2021. Dans sa plainte déposée le 7 juillet, elle fait état d'un "comportement fuyant" soudain et sans explication de la part de Kaaris, provoquant un "profond traumatisme" chez leur enfant. Face à cette absence inexpliquée, elle aurait tenté "de reprendre contact" avec le rappeur, dit l'un de ses conseils, Me Adrien Gabeaud.