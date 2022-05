Accusé par Jean-Luc Mélenchon de vouloir "tirer sur les gens", le syndicat de police Alliance porte plainte

Une "stratégie politique" et non un "dérapage". Voilà comment le syndicat de police Alliance qualifie la récente sortie de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des policiers. Samedi 7 mai, à l'occasion de la Convention de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), celui qui se rêve Premier ministre n'avait pas mâché ses mots. "Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot", a-t-il lancé devant les candidats de la Nupes. "Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays et de la police, c'est la justice, et personne n'a rien à dire."

Le syndicat, qui qualifie ces propos d'"inacceptables et gravement diffamatoires", va porter plainte pour diffamation et injure publique, a-t-il annoncé ce mercredi 11 mai. "Cette énième provocation, ignominieuse, ne peut rester sans réponse", juge Alliance dans un communiqué. "Le syndicat se voit contraint de déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon. [...] Ce sont des propos mensongers et irresponsables mettant sans équivoque les fonctionnaires de police en danger."