Activistes écologistes sur le périphérique : que risquent les militants et les citoyens qui les délogent ?

Gilets oranges, banderoles siglées à leur nom, ils se sont assis sur le bitume du périphérique parisien dès 9 heures. Lundi, ces militants du collectif "Dernière Rénovation" ont bloqué la circulation sur cet axe très fréquenté pour "exiger du gouvernement français d’agir dans les plus brefs délais pour freiner la catastrophe climatique et condamner son inaction criminelle".

Très rapidement, plusieurs automobilistes et motards ont perdu patience face à ces activistes écolos et ont choisi de les déloger manu militari. Appelées par des témoins, les forces de l'ordre sont par la suite intervenues pour mettre fin, après trente minutes de blocage environ, à cette action.

Aucun des militants écologistes n'a été interpellé au cours de cette action. Aucun automobiliste ou motard non plus d'ailleurs. Mais les uns comme les autres auraient pu être sanctionnés pour leur geste. Voici les peines qu'ils encouraient en cas d'interpellation et de sanction.