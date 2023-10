Adolescent de 15 ans privé de soins et non-scolarisé : la mère déchue de son autorité parentale

La mère, artiste-peintre âgée de 50 ans et issue d'un milieu aisé du nord de la France, élevait seule son enfant, né de père inconnu alors qu'elle séjournait aux Philippines. Elle dément tout mauvais traitement et n'était pas connue des services sociaux avant le signalement effectué par les urgences pédiatriques du CHU de Rennes en juillet 2022.

Avant de prononcer le huis clos, demandé par le parquet pour ne pas "porter atteinte à la dignité et l'intimité de l'enfant", la présidente du tribunal judiciaire de Rennes avait indiqué que la privation de soins portait notamment sur le fait que le jeune garçon, depuis sa naissance en 2008, n'avait pas eu "de suivi médical régulier et d'alimentation adaptée". Cela aurait abouti à "un retard de croissance, des examens sanguins anormaux et la non-détection de problèmes ophtalmologiques".