Adolescent retrouvé mort en Ille-et-Vilaine : son beau-père mis en examen pour homicide

Ce sont des riverains qui avaient appelé les secours dimanche après avoir découvert, à 8h du matin, le corps inerte d'un jeune homme allongé au sol devant la clôture d'une habitation de Vignoc. Dépêchés sur place, ces derniers n'ont rien pu faire pour sauver cet adolescent de 16 ans dont le décès a été rapidement constaté.

Les premières observations des spécialistes réalisés sur le corps du jeune homme qui gisait devant le domicile familial avaient tout de suite "mis en évidence des lésions importantes" selon le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. Très rapidement, les soupçons se sont orientés vers le beau-père de l'enfant, de nationalité américaine et âgé de 34 ans. Interpellé et placé en garde à vue dimanche, le suspect a "été mis en examen (mardi ndlr) pour homicide en raison des indices graves et concordants relevés - notamment la présence de sang appartenant à la victime dans la maison ", indique le magistrat ce mercredi.