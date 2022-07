Adolescent tué par balles à Arles : plus de 2000 personnes à la marche blanche en mémoire de Marwane

Le cortège est parti du lieu du drame pour arriver en plein centre d'Arles, place Charles-de-Gaulle, derrière une banderole proclamant : "Plus jamais on ne t'oubliera... tous ensemble pour Marwane". "On nous l'a enlevé", a lancé sa mère à la foule en rappelant le parcours de Marwane au foot et à l'école. "On veut juste éduquer nos enfants dans le respect, comme tout le monde", a ajouté son père. Puis la foule a scandé son nom en applaudissant et en brandissant des roses blanches pendant une bonne minute, selon un correspondant photo de l'AFP.