Adolescente retrouvée morte en Saône-et-Loire : le collège de la victime ouvre une cellule d'écoute et de soutien

Un village sous le choc. Une cellule psychologique a été ouverte dans le collège Victor Hugo de Lugny, établissement où étudiait la jeune fille de 13 ans retrouvée morte ce jeudi 9 juin. "Une cellule d’écoute et de soutien a été immédiatement mise à disposition des élèves et des équipes éducatives dans le collège Victor-Hugo et le restera aussi longtemps que nécessaire", a indiqué le rectorat de Dijon, dans un communiqué.