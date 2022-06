VIDÉO - Adolescente poignardée en Saône-et-Loire : "C’était une chouette gamine", témoignent les habitants de Clessé

La victime était scolarisée en quatrième, tout près de là, à Lugny. Le garçon suspecté des faits, lui, a été très vite identifié et interpellé. Il s’agit du petit ami de la jeune fille, âgé lui aussi de seulement 14 ans. Tous les deux étaient dans le même collège. Les deux ados s’étaient donnés rendez-vous la nuit dernière, entre minuit et 4h, sans prévenir leurs parents. "Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, convenu d’un rendez-vous avec cette jeune fille, qu’il s’était muni d’un couteau, qu’il avait discuté avec elle, qu’il avait placé ce couteau dans sa manche et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou", explique Éric Jallet, procureur de la République de Mâcon.