Adolescente poignardée en Saône-et-Loire : le scénario du drame

"Ce garçon avait par le passé des paroles inquiétantes", ont expliqué les camarades de la jeune fille "Il avait notamment évoqué le fait de vouloir tuer quelqu'un et notamment sa petite copine", selon le procureur. Les camarades avaient considéré ces paroles pour de "l'humour noir tout en étant inquiets."

Interpellé à l'école, l'auteur présumé des faits a été placé en garde à vue à 9h45, soit trois heures après la découverte du corps, du chef "d'assassinat", la préméditation ayant été retenue. Ses mains sont couvertes de "blessures qui pouvaient être compatibles avec des coupures et des griffures. Des prélèvements ont été réalisés au niveau des ongles" note Éric Jallet.

"Ses premières déclarations confirment qu'il a commis les faits d'homicide volontaire. Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche et, après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou, a relaté le magistrat. Elle avait tenté de fuir et il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler et avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant [l'arme] sur place et rentrant chez lui."

Le gardé à vue n'a pas d'antécédent judiciaire, aucune condamnation. "La seule chose que l'on sache, c'est que lui-même avait été victime de violence de la part de son père en janvier. Ces éléments doivent être exploités", a souligné le procureur de la République.

Concernant les motivations du suspect, le procureur de la République de Mâcon a dit : "Il pensait vouloir tuer, sans donner plus d'explication."