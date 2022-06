Adolescente tuée en Saône-et-Loire : ce que l'on sait du petit ami, principal suspect

Après quelques heures d'interrogatoire, le jeune homme - lui aussi âgé de 14 ans - a avoué les faits. "Ses premières déclarations confirment qu'il a commis les faits d'homicide volontaire", a annoncé le procureur, confirmant que l'enquête était ouverte "du chef d'assassinat". "Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche. Après avoir discuté quelques instants avec elle, il lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou", a-t-il relaté. "Elle avait tenté de fuir et il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler et avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant [l'arme] sur place et rentrant chez lui", a encore informé le magistrat.