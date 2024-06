Les parents de la jeune fille de 12 ans, victime d'un viol à caractère antisémite à Courbevoie, ont pris la parole ce lundi dans le JT de TF1. Pour dire l'horreur qu'elle a vécu, et pour dire aussi leur colère contre le retour de la haine des Juifs.

Ils ont décidé de rompre le silence. Neuf jours après le calvaire enduré par leur fille de 12 ans, ses deux parents ont accepté de témoigner et de donner des nouvelles de leur enfant. "Aujourd'hui, elle a des flash-back la nuit avant de s'endormir. Elle se réveille la nuit, elle est angoissée par rapport à ce qui s'est passé. Nous sommes horrifiés des actes abominables qui ont été perpétrés sur notre fille. On a l'impression qu'on lui a volé son enfance", affirme son père sous couvert d'anonymat, dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus.

"C'est un guet-apens"

Le 15 juin dernier, vers 17h00, leur fille est entraînée de force dans un immeuble désaffecté par trois adolescents, âgés de 12 à 13 ans. "Ils l’attendaient dans le square et ensuite, ils l’ont emmenée dans un endroit qu'ils connaissaient préalablement. Donc oui, c’est un guet-apens", poursuit-il. "On ne peut que supposer ça. Je ne vois pas comment un garçon qui n'habite pas du tout la ville se retrouve dans le square où il sait qu'elle habite", ajoute la mère.

La jeune fille connaît celui qui semble être le meneur. Il lui aurait reproché de lui avoir caché qu'elle était de confession juive, avant de la rouer de coups. Dans ces lieux commence un supplice d’une heure et demie dont témoignent les avocats de la victime. "C'est en effet un crime d'un antisémitisme sordide. Elle a été séquestrée, humiliée, insultée, battue, menacée de mort. On a tenté de lui extorquer de l'argent. Elle a été agressée sexuellement, elle a été violée", détaille maître Oudy Bloch. "Ses agresseurs ont vu en elle non pas une enfant de leur âge, mais une ennemie parce que juive", ajoute maître Murielle Ouaknine-Melki.

Aujourd’hui, les parents la jeune fille lancent un appel. "C'est toute la société qui est malade, c'est toute la société qui doit contribuer à ce qu'on guérisse. Donc ça ne concerne pas que les juifs, ça concerne tout le monde", insiste la mère.

Les agresseurs présumés vivaient dans une banlieue située à l’ouest de Paris. Le JT de TF1 a contacté l’avocate de l’un de ces adolescents. "Nous préférons nous abstenir de tout commentaire sur l'affaire, par respect notamment pour la victime", a indiqué maître Blandine Weck de Terris.

Au cours de leur garde à vue, les trois garçons ont exprimé des regrets, sans aborder leur implication dans les faits. Deux d’entre eux sont aujourd’hui en détention provisoire, le troisième, trop jeune pour être incarcéré, est placé sous le statut de témoin assisté.