Aéroport de Roissy : la police aux frontières tire sur un homme armé d'un couteau

Muni d'un couteau, il se montrait menaçant. La police aux frontières a neutralisé, mercredi 10 août au matin, un individu au comportement agressif, en possession d'une arme blanche, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, situé à 26 kilomètres au nord-est de Paris, a appris TF1info de sources concordantes.

Les faits se sont déroulés en début de matinée, en zone publique du terminal 2F, habituellement très fréquenté. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme, un SDF, déambulait, l'air menaçant, avec "un grand couteau". Des passagers et des membres du personnel Aéroports de Paris (ADP) ont appelé le 17 à 8h19. Six minutes plus tard, à 8h25 précisément, les policiers de la PAF sont intervenus sur place. Ils ont demandé à l'individu de jeter au sol son arme blanche.