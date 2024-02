Affaire Adèle Haenel : procès requis contre le réalisateur Christophe Ruggia pour agressions sexuelles sur mineure

Le parquet de Paris a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel du réalisateur Christophe Ruggia, 59 ans, pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans. En 2019, l'actrice Adèle Haenel, de vingt ans sa cadette, l'avait accusé d'"attouchements" et de "harcèlement sexuel" alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans.

Cinq ans après qu'elle a libéré sa parole, Adèle Haenel, 34 ans, vient d'obtenir une nouvelle réponse de la justice. En 2019, l'actrice, de vingt ans sa cadette, avait dénoncé "l'emprise" que Christophe Ruggia aurait exercée sur elle pendant la préparation et le tournage du film "Les Diables", et l'avait accusé d'"attouchements" et de "harcèlement sexuel" de septembre 2001 à février 2004 alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans.

Le parquet de Paris vient en effet de requérir le renvoi devant le tribunal correctionnel du réalisateur de 59 ans pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a appris LCI-TF1 ce jeudi de source judiciaire, confirmant une information de RMC. Le réalisateur avait été mis en examen le 16 janvier 2020 pour ces faits.

Selon une source proche du dossier, deux circonstances aggravantes sont retenues par le parquet : la minorité d'Adèle Haenel au moment des faits reprochés, à partir de ses 12 ans, et la position d'autorité de M. Ruggia, qui est le premier réalisateur à l'avoir fait tourner dans le film "Les Diables" (2002).

Les parties ont désormais un mois pour formuler leurs observations. Le juge d'instruction décidera ensuite soit d’une ordonnance de non-lieu, soit d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

L'actrice "touchée"

"Nous ne souhaitons pas faire de commentaire", ont réagi Mes Fanny Colin et Orly Rezlan, avocates du réalisateur.

"Après avoir été bouleversée par le récit de Judith Godrèche", qui a déposé plainte mardi et obtenu l'ouverture d'une enquête préliminaire visant les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon, "j’ai pris connaissance aujourd’hui même du réquisitoire de la procureure demandant le renvoi de Christophe Ruggia" en procès, a indiqué Mme Haenel dans une déclaration à Mediapart, qui avait sorti l'affaire.

"De lire dans ce réquisitoire que les faits sont suffisamment caractérisés, corroborés par des témoignages et que mes déclarations sont constantes, précises et crues me touche beaucoup. C’est une étape du processus judiciaire mais, à l’évidence, elle est importante", a ajouté l'actrice. Les avocats de la comédienne, Mes Yann Le Bras et Anouck Michelin, n'ont pas commenté.

Le réalisateur a toujours contesté les faits

Ce procès serait emblématique. En 2019, Adèle Haenel a été en effet la première actrice française à avoir pris la parole pour dénoncer des violences sexuelles dans le cinéma après le début du mouvement #Metoo. Le parquet de Paris avait alors ouvert une enquête préliminaire pour "agressions sexuelles" sur mineure de moins de 15 ans "par personne ayant autorité" et "harcèlement sexuel". L'enquête a été confiée à l'Office central de la répression de la violence faite aux personnes (OCRVP).

Le réalisateur Christophe Ruggia avait répondu par le biais de ses avocats qu'il "réfutait catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d'attouchement sur cette jeune fille alors mineure". Quelques jours plus tard, alors qu'il continuait à nier toute agression dont l'accusait l'actrice, il avait admis avoir "commis l'erreur de jouer les pygmalions avec les malentendus et les entraves qu'une telle posture suscite", dans un droit de réponse à Mediapart.

"Je n'avais pas vu que mon adulation et les espoirs que je plaçais en elle avaient pu lui apparaître, compte tenu de son jeune âge, comme pénibles à certains moments. Si c'est le cas et si elle le peut, je lui demande de me pardonner", avait-il dit aussi.

"Mon exclusion sociale est en cours et je ne peux rien faire pour y échapper, avait également déploré le cinéaste. Le Moyen Âge avait inventé la peine du pilori, mais c'était la sanction d'un coupable qui avait été condamné par la justice. Maintenant, on dresse, hors de tout procès, des piloris médiatiques tout autant crucifiants et douloureux".

Nombreux soutiens à l'actrice

Adèle Haenel avait en effet bénéficié à l'époque de nombreux soutiens. L'ARP (Auteurs, réalisateurs, producteurs) avait soutenu "Adèle Haenel "dans cette démarche courageuse", tout comme le SPI (Syndicat des producteurs indépendants). "Il ne faut plus que le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle soient des espaces tolérant 'au nom de l'art' la destruction des corps et des vies de celles et ceux qui les fabriquent", avait affirmé la CGT spectacle.

La Société des réalisateurs de films (SRF), association professionnelle comptant quelque 300 adhérents, avait immédiatement radié Christophe Ruggia.

Des actrices sont également montées au créneau. "Une grande admiration pour Adèle Haenel, qui parle pour celles qui sont dans l'ombre...", avait témoigné l'actrice Julie Gayet sur Instagram.

"Adèle, ton courage est un cadeau d'une générosité sans pareille", avait posté de son côté l'oscarisée Marion Cotillard. "Tu brises un silence si lourd".