Affaire Adrien Quatennens : sa femme a déposé une nouvelle main courante

L'élu a été entendu dans le cadre d'une audition libre, lundi 26 septembre, au commissariat de Lille, a appris l'AFP ce samedi 1er octobre. "Comme nous l'avions vivement souhaité, mon client a pu s'exprimer dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours afin de rétablir un certain nombre de vérités et apporter des éléments éclairant au dossier", a réagi Me Dousselin. "Nous souhaitons aujourd'hui que la Justice puisse poursuivre son travail dans le respect du secret de l'enquête pour assurer sa sérénité et la recherche de la vérité", a-t-elle ajouté.