Affaire Alain Delon : Hiromi Rollin porte plainte pour violences, vol et dénonciation calomnieuse

Face à elle, les trois enfants de l'acteur, Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon, affirment qu'elle a abusé de l'état de faiblesse de leur père. Eux nient leur proximité, et la considèrent comme une simple "dame de compagnie". Anthony Delon a également déposé de son côté une deuxième plainte notamment pour "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral", avait-il annoncé à l'AFP, évoquant "des faits établis sur un an et demi". Selon l'avocat des enfants, Me Christophe Ayela, Mme Rollin "se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse" envers l'acteur "depuis l'accident cardio-vasculaire".

Une enquête préliminaire a été ouverte le 6 juillet. C'est dans ce cadre que, mercredi dernier, Hiromi Rollin avait vu son domicile en banlieue parisienne perquisitionné. Elle avait ensuite été entendue pendant six heures par les enquêteurs "dans le cadre d'une audition libre", avait alors indiqué son avocat Me Yassine Bouzrou.