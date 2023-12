Affaire Alex Batty : l'adolescent a marché quatre jours et quatre nuits, se nourrissant de ce qu'il trouvait dans les champs

Alex Batty, jeune adolescent anglais de 17 ans, a été retrouvé cette semaine dans la région de Toulouse. Il avait disparu quand il avait 11 ans lors de vacances avec sa mère et son grand-père en Espagne.

Six ans qu'il était recherché. Cette semaine, le jeune Anglais Alex Batty a décidé qu'il était temps pour lui d'échapper à ce destin dont il ne voulait pas. L'adolescent, âgé de 17 ans, avait disparu quand il avait 11 ans après un voyage en Espagne avec sa mère, qui n'en avait plus la garde, et son grand-père. Il a été retrouvé mercredi en Haute-Garonne par un jeune étudiant de 26 ans, livreur en pharmacie, qui, inquiet de le voir seul avec son skate au bord de la route, l'avait pris dans sa voiture. L'adolescent lui avait alors indiqué qu'il était recherché et qu'il souhaitait être "protégé".

Là, sur les bords d'une route de Haute-Garonne, après une enfance faite d'errance entre le Maroc et, récemment, le Sud de la France, il est revenu dans la lumière. C'est quand sa mère lui a annoncé qu'elle envisageait de partir avec lui en Finlande qu'il a compris qu'il fallait que son périple s'arrête, décidant de quitter l'endroit où il était avec elle. "Il est parti en marchant pendant quatre jours et quatre nuits. En réalité, il dormait le jour et marchait la nuit, se nourrissant de diverses choses qu'il pouvait trouver dans les champs et jardins avant d'être récupéré mercredi aux alentours de 3 heures du matin" a détaillé Antoine Leroy, le procureur adjoint de la République de Toulouse, ce vendredi.

Il se déplaçait "plutôt en décision de Toulouse", avec "100 euros sur lui et sans téléphone portable". Il avait choisi la Ville rose dans l'espoir d'y croiser des autorités qui l'auraient aidé à retourner en Angleterre.

Aujourd'hui, les médecins et gendarmes qui ont rencontré le jeune homme disent qu'il est "fatigué", qu'il est "en situation de fragilité" mais en bonne santé. Ils précisent qu'il est intelligent bien que n'ayant jamais été scolarisé au cours des six dernières années. Alex Batty, dont la disparition a été amplement couverte outre-Manche, a été placé dans un endroit tenu secret la nuit dernière et a pu prendre contact avec sa grand-mère maternelle. Il devrait être restitué à sa famille anglaise dès ce samedi.

La mère de l'adolescent serait partie en Finlande

La mère d'Alex Batty, quant à elle, a probablement gagné la Finlande comme elle avait projeté de le faire." En l'état, la France n'a pas été destinataire d'un mandat d'arrêt européen concernant celle-ci" détaille le magistrat. Le grand-père, qui a toujours été aux côtés de sa fille et d'Alex Barry pendant ces six dernières années, "serait décédé il y a six mois dans des conditions qu'on ne connaît pas encore", annonce le parquet. L'adolescent a en effet indiqué avoir assisté à une cérémonie de méditation à l'occasion de ce décès.