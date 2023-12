Affaire Alex Batty : le jeune Britannique retrouvé en France rapatrié ce week-end en Angleterre

Alex Batty, un Anglais de 17 ans, a été retrouvé mercredi 14 décembre, errant près de Toulouse. Il avait disparu en 2017. L'adolescent va être rapatrié ce week-end en Angleterre, où l'attend sa grand-mère.

Réunis après six ans de séparation. Disparu en 2017, Alex Batty, un adolescent britannique de 17 ans retrouvé cette semaine dans la région de Toulouse, doit être rapatrié ce week-end en Angleterre, près de Manchester, et rendu à sa grand-mère maternelle, qui en a la garde.

"Il va être rendu à sa grand-mère maternelle demain (samedi) ou après-demain (dimanche) au plus tard", a déclaré vendredi le procureur adjoint de Toulouse, Antoine Leroy, qui a été en contact avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France afin d'organiser au mieux le rapatriement du jeune homme.

Les circonstances de la disparition encore floues

L'adolescent, qui ne parle pas français, a marché pendant quatre nuits, en direction de Toulouse, avant d'être découvert à 3h du matin mercredi, selon le magistrat, par un jeune livreur, Fabien Accidini, également étudiant en chiropractie. Grâce à une étroite collaboration avec les autorités françaises et la famille d'Alex Batty, l'identité du jeune homme avait ensuite été confirmée, selon la police du Grand Manchester. Il a par la suite été pris en charge par les services sociaux.

Le procureur adjoint de Toulouse a décrit le "périple" d'Alex Batty, de sa mère et de son grand-père, passés par l'Espagne puis le Maroc, avant de rejoindre les Pyrénées françaises où, selon les enquêteurs, ils auraient séjourné dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège. Pendant six ans, dont deux en France, il a vécu une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle", ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit, a précisé Antoine Leroy. Alex Batty aurait décidé de s'échapper après que sa mère lui a annoncé son intention de rallier la Finlande, où elle se trouve "probablement désormais", sans le grand-père, qui serait mort il y a six mois.

"C'était si bon d'entendre sa voix"

L'adolescent, qui ne parle pas français, a marché pendant quatre nuits, en direction de Toulouse, avant d'être découvert à 3h du matin mercredi, selon le magistrat, par un jeune livreur, Fabien Accidini, également étudiant en chiropractie. Grâce à une étroite collaboration avec les autorités françaises et la famille d'Alex Batty, l'identité du jeune homme avait ensuite été confirmée, selon la police du Grand Manchester. Il a par la suite été pris en charge par les services sociaux.

"Je peux à peine décrire à quel point je suis soulagée et heureuse qu'Alex ait été retrouvé sain et sauf", a déclaré la grand-mère d'Alex Batty, Susan Caruana, selon un autre communiqué de la police diffusé vendredi en fin de journée.

"Je lui ai parlé hier soir (jeudi) et c'était si bon d'entendre à nouveau sa voix et de revoir son visage. J'ai tellement hâte que nous soyons réunis", a-t-elle ajouté.