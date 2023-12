Affaire Alex Batty : une enquête pour enlèvement ouverte au Royaume-Uni

Six ans après avoir disparu après des vacances en Espagne, le jeune Britannique Alex Batty est rentré au Royaume-Uni. Il a été interrogé par la police de Manchester à son retour. Celle-ci a décidé d'ouvrir une enquête pénale pour enlèvement.

Six ans après avoir disparu, le jeune Britannique Alex Batty a pu retrouver sa grand-mère, la semaine dernière, au Royaume-Uni. Il a également été entendu par la police de Manchester, qui a annoncé ouvrir une enquête pénale pour enlèvement, ce vendredi 22 décembre. "La police de Manchester a lancé une enquête pénale pour enlèvement d'enfant pour comprendre les circonstances qui entourent la disparition d'Alex Batty du 30 septembre 2017 au mercredi 13 décembre 2023", a-t-elle indiqué dans un bref communiqué.

J'ai menti pour essayer de protéger ma mère et mon grand-père Alex Batty

Alex Batty a disparu en 2017, après des vacances en Espagne, avec sa mère, qui n'avait pas sa garde, et son grand-père. Dans un entretien au Sun, il a expliqué sa fuite, revenant sur une partie de son récit. Retrouvé mercredi dernier en pleine nuit par un chauffeur-livreur alors qu'il marchait le long d'une route près de Toulouse, l'adolescent de 17 ans a d'abord raconté qu'il avait marché quatre jours à travers les montagnes, afin de ne croiser personne, se nourrissant d'aliments glanés dans les "jardins et les champs".

Un mensonge pour brouiller les pistes, a-t-il finalement reconnu auprès du tabloïd britannique, après avoir été interrogé par la police. Il aurait, dit-il, en fait parcouru une trentaine de kilomètres et était parti deux jours plus tôt. "J'ai menti pour essayer de protéger ma mère et mon grand-père, mais je me rends compte qu'ils vont probablement se faire attraper de toute manière", a-t-il déclaré. L'ouverture d'une enquête semble confirmer ses prédictions.

À son retour, Alex Batty a été examiné par les autorités françaises, qui ont indiqué qu'il n'avait probablement pas subi de sévices au cours des six années qu'a duré son enlèvement. Dans l'interview au Sun, Alex Batty est revenu sur les raisons de son départ, expliquant s'être enfui pour son avenir.

Il aurait laissé un mot à sa mère avant son départ, assurant qu'elle était "une bonne personne, mais pas une bonne mère". Mélanie Batty, introuvable à ce jour, pourrait être actuellement en Finlande, a indiqué le procureur adjoint de Toulouse.