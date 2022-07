Affaire Benalla : l'État condamné pour avoir tenté de perquisitionner les locaux de Mediapart

Suite à cette décision, l'État a été condamné à verser au site d'investigation un euro en "réparation intégrale de son préjudice", auquel s'ajoutent 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (frais de justice), avec ordre d'exécution provisoire du jugement.

Le 31 janvier 2019, le site avait publié des extraits sonores d'une conversation entre l'ex-chargé de mission de l'Élysée Alexandre Benalla et l'ancien employé d'En Marche ! Vincent Crase datant du 26 juillet, quatre jours après leur mise en examen dans l'affaire des violences du 1er mai 2018 et en violation de leur contrôle judiciaire.

Le parquet de Paris avait, dans les jours suivants, ouvert une enquête pour "détention illicite d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'interception de télécommunications ou de conversations" et "atteinte à l'intimité de la vie privée". Dans ce cadre, deux magistrats du parquet et trois policiers avaient tenté de perquisitionner les locaux de Mediapart, pour se faire remettre les enregistrements, une initiative vivement dénoncée par le site, plusieurs médias et l'opposition.