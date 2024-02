Assistants d'eurodéputés MoDem : François Bayrou relaxé

François Bayrou a été relaxé, ce lundi, dans l'affaire des assistants d'eurodéputés centristes. Le président du MoDem était soupçonné d'avoir initié un "système frauduleux" ayant consisté, entre 2005 et 2017, à utiliser des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour son parti et l'UDF en France. En revanche, plusieurs cadres et élus des partis centristes ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et de lourdes amendes.

Le verdict est tombé, et l'horizon politique de François Bayrou s'éclaircit de nouveau. Ce lundi 5 février, le tribunal de Paris a fait part de sa décision de relaxer le président du MoDem, jugé dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le Haut-commissaire au Plan était soupçonné d'avoir été le "décideur principal" d'un "système frauduleux" ayant consisté, entre 2005 et 2017, à utiliser des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France.

Mais selon le tribunal "il ne ressort d’aucune pièce qu’il a demandé ces contrats d’assistants parlementaires" et il n'est "pas établi qu’il s’est rendu coupable de complicité".

Après un procès qui s'était déroulé du 16 octobre au 21 novembre, le parquet avait requis contre le maire de Pau trente mois d'emprisonnement avec sursis, 70.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis, pour complicité, par instigation, de détournement de fonds publics européens, l'estimant coupable de faits portant "atteinte aux valeurs de probité et d'exemplarité qu'il promeut".

Deux relaxes, plusieurs condamnations

La justice s'était penchée sur 11 contrats litigieux, pour un préjudice total de 293.000 euros selon le Parlement européen, partie civile, et dix autres cadres et élus centristes étaient jugés dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Deux ont été relaxés, parmi lesquels Stéphane Théroux, mais plusieurs ont été condamnés. Par exemple, Jean-Luc Bennahmias a écopé de 12 mois avec sursis, 30.000 euros amende et 2 ans d'inéligibilité avec sursis ; Anne Anne Laperrouze de 12 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende ; Janelly Fourtou de 12 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende ; Bernard Lehideux de 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende. L'UDF a été condamné à 150.000 euros d'amende dont 100.000 euros ferme et le MoDem à 350.000 euros dont 300.000 ferme.

Ce verdict éclaircit de nouveau l'avenir politique de François Bayrou, alors que de nouvelles nominations gouvernementales sont attendues ces prochains jours. Après un passage éclair au sein de l'exécutif en 2017, le maire de Pau avait dû quitter le ministère de la Justice un mois après son arrivée en raison de l'ouverture de l'enquête des assistants d'eurodéputés.