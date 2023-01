Axelle Dorier morte écrasée à Lyon en 2020 : 12 ans de réclusion pour le conducteur

Le drame s'est déroulé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 dans le quartier de Fourvière à Lyon où Axelle Dorier était venue fêter ses 23 ans avec ses frères jumeaux et des amis. La chienne d'un invité du groupe d'Axelle avait été renversée par la voiture d'une jeune femme venue, avec des amies, retrouver Youcef Tebbal et Mohamed-Amine Yelloule. Le véhicule avait été ensuite encerclé par les membres du groupe d'Axelle. S'en étaient suivis insultes et coups sur le véhicule puis des violences sur la jeune femme.

La jeune aide-soignante, qui avait appelé la police au sujet de la chienne renversée, s'était ensuite placée devant la Golf conduite par Youcef Tebbal pour empêcher le jeune homme et son cousin de partir. Elle avait été percutée par la Golf une première fois, chutant au sol, puis une deuxième fois. Lors de son procès, le conducteur a expliqué qu'il avait paniqué alors que "ça tapait à droite et à gauche" et qu'une quinzaine de personnes l'encerclaient. Son corps s'était retrouvé coincé sous la voiture et traîné sur plus de 800 mètres.