Affaire Benjamin Griveaux : Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo au tribunal mercredi

Peu après la diffusion des images, les enquêteurs avaient rapidement identifié l'homme à l'origine de la diffusion des images sur Pornopolitique, Piotr Pavlenski, et sa concubine, Alexandra de Taddeo. Les deux, qui s'étaient rencontrés une première fois en 2017, étaient en couple depuis la fin 2018. Quelques mois plus tôt, la jeune femme avait conversé sur Messenger et Instagram avec Benjamin Griveaux, avant d'avoir une relation sexuelle avec lui en août 2018.

Au cours de ces échanges, qui ont duré de mai 2018 à août 2018, le candidat à la mairie de Paris, en couple et père de jeunes enfants, lui avait fait parvenir des vidéos à caractère sexuel, parmi lesquelles les deux diffusées par la suite à son insu, ainsi que des messages coquins. Selon Benjamin Griveaux, ces vidéos étaient éphémères et devaient s'effacer après 30 secondes ou une minute.

La jeune femme, étudiante en master 2 à Sciences Po et Paris-Assas, les avait enregistrées dans son téléphone. Il s'agissait selon elle de "se préserver" si leur relation venait à être dévoilée. "Je les ai stockées principalement car je n'identifiais pas Benjamin Griveaux comme quelqu'un de courageux et sincère et je voulais garder les preuves de ses sollicitations. Je savais que si sa femme ou quelqu'un d'autre apprenait sa relation avec moi, il n'hésiterait pas à m'enfoncer et ne me défendrait pas, donc je voulais me préserver par ce biais", a-t-elle déclaré aux enquêteurs pendant sa garde à vue.

Alexandra de Taddeo, qui n'a envoyé que des photos de parties de son corps comme sa poitrine, a indiqué avoir également enregistré les conversations qu'elle a eues avec Benjamin Griveaux pendant ces quatre mois.