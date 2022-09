Affaire Griveaux : le couple Pavlenski-de Taddeo sera jugé pour "atteinte à l'intimité de la vie privée"

Pour rappel, le montage des vidéos en question, adressées par Benjamin Griveaux à Alexandra de Taddeo lors de leur brève relation entre mai et août 2018, avait été publié brièvement une première fois sur un blog le 1er février 2020. Il avait ensuite été repris une seconde fois, avec un fort retentissement, le 12 février sur un site "pornopolitique" créé par Piotr Pavlenski. Cette diffusion avait été "très difficile et très violente" pour sa vie professionnelle et familiale, avait déclaré Benjamin Griveaux, en janvier 2021 devant les magistrats instructeurs. Ancien secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement et député, il a dès lors, peu à peu abandonné sa carrière politique et s'est reconverti dans l'entrepreneuriat.

De son côté, le couple de suspects avait été mis en examen le 18 février 2020, dans la foulée de son interpellation rocambolesque à Paris.