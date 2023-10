Affaire Griveaux : Piotr Pavlenski condamné à 6 mois de prison ferme sous bracelet électronique

La justice s'est prononcé ce mercredi 11 octobre : le tribunal de Paris a condamné l'artiste russe Piotr Pavlenski à six mois de prison ferme sous bracelet électronique. Lui et sa compagne Alexandra de Taddeo étaient jugés pour avoir enregistré et diffusé les vidéos à caractère sexuel ayant entraîné la chute de Benjamin Griveaux en février 2020.

Le parquet avait requis six mois d'emprisonnement ferme contre Piotr Pavlenski, 39 ans, et six mois avec sursis contre Alexandra de Taddeo, 32 ans.

Alors candidat LaREM (aujourd'hui Renaissance) à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux avait abandonné le 14 février 2020 la campagne en fustigeant des "attaques ignobles mettant en cause (sa) vie privée". Moins de 48 heures plus tôt, des vidéos d'un homme se masturbant avaient été publiées sur un site baptisé "Pornopolitique", dont le lien était relayé sur les réseaux sociaux.