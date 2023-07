Benjamin Mendy jugé non-coupable de viol et tentative de viol au Royaume-Uni

Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol ce vendredi 14 juillet par la justice britannique, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viols et une d'agression sexuelle. L'ancien joueur de l'équipe de France comparaissait de nouveau devant la justice britannique depuis fin juin pour deux autres accusations de viol et tentative de viol sur lequel le tribunal n'avait pas pu statuer en janvier.