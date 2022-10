Blanchiment de fraude fiscale : les époux Balkany de retour devant la justice mardi

Les Balkany de nouveau face à la justice. Reconnus coupables de blanchiment de fraude fiscale aggravé, Isabelle et Patrick Balkany sont rejugés, mardi 25 octobre, devant la cour d'appel de Paris, qui doit réexaminer les sanctions contre le couple. Le 27 mai 2020, ils ont été condamnés en appel à 4 et 5 ans d'emprisonnement, dix ans d'inéligibilité et, chacun, une amende de 100.000 euros. Ils ont été reconnus coupables d'avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, dont deux villas dans les Caraïbes et au Maroc, masquées par un chapelet de sociétés offshore et de prête-noms.

Il s'agit du second volet de l'affaire Balkany, distinct de celui qui a valu à l'ancien maire de Levallois-Perret d'être réincarcéré pendant six mois, entre février et août, pour ne pas avoir respecté les contraintes de son bracelet électronique. La justice a séparé ce dossier en deux parties : l'une consacrée à des soupçons de fraude fiscale, l'autre à des soupçons de blanchiment, de déclaration mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et de prise illégale d'intérêts.