Affaire Bouthier : comment se mettent en place les réseaux de "viols sur mineurs" et de "traite d'êtres humains mineurs"

Dans l'affaire Bouthier, les jeunes filles sont très jeunes. Où trouve-t-on ce genre de proies quand on est un prédateur ?

Apparemment dans cette affaire, la plus jeune des victimes viendrait du Maghreb. Avoir accès aux mineurs marocains n'a malheureusement jamais été un problème et on le sait très bien en France. Beaucoup de Français vont 'chasser' là-bas. Les faire entrer et sortir du pays n'a jamais été un souci d'ailleurs non plus.

Pour la victime majeure, je n'ai pas connaissance de sa nationalité mais il faut savoir que dans ces affaires-là, il y a beaucoup de cas où les prédateurs s'en prennent aux jeunes en difficulté. Cette difficulté peut être avec les parents, l'enfant peut être en fugue. Il peut y aussi une difficulté en lien avec le manque de ressources, avec des jeunes dans une précarité dont ils ne voient pas la fin et qui donc acceptent des choses qui sont inacceptables comme la séquestration, le viol, voire les violences.

Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer mais on peut trouver des gosses sans difficultés dans des tas d'institutions en France. Vous savez, la prostitution dans les foyers où les enfants vivent et doivent être protégés, cela ne date pas d'hier. On n'en parle pas certes, mais ça existe ! J'ai été en contact plusieurs fois avec des jeunes dans des foyers ou des familles d'accueil où la prostitution était courante.