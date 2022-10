Affaire Bygmalion : le procès en appel de Nicolas Sarkozy se tiendra fin 2023

En première instance, en septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait déclaré Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de sa campagne. L'ancien chef de l'État s'était alors vu infliger une peine d'un an de prison avec sursis, supérieure aux réquisitions du parquet qui avait proposé un an dont six mois avec sursis.

Le tribunal avait demandé à ce que la peine soit directement aménagée, sous surveillance électronique à domicile.