Affaire Cauet : l'animateur visé par deux nouvelles plaintes pour viols et agressions sexuelles

L'animateur Sébastien Cauet est visé par deux nouvelles plaintes pour viols et agressions sexuelles, portant le total à trois. L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire parisienne, une des plaignantes étant mineure au moment des faits, selon une source proche du dossier.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Sébastien Cauet. L'animateur radio, initialement visé par une plainte pour des faits de viols ayant abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire à son encontre, est désormais visé par trois plaintes pour viols et agression sexuelles, indique ce mardi une source proche du dossier à l'AFP, dont celle déposée le 18 novembre.

L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire parisienne, une des plaignantes étant mineure au moment des faits, a-t-on ajouté de même source.

L'animateur, en "retrait provisoire" de l'antenne de NRJ, a nié les faits reprochés par la première plaignante. Lundi 27 novembre, Sébastien Cauet a même annoncé déposer plainte auprès du parquet de Nanterre, pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usages contre personnes non dénommée.

"Cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client, avec un but financier dissimulé", ont indiqué lundi les avocats de Cauet, Mes Xavier Autain et Simon Clemenceau, dans un communiqué.