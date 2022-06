Affaire Damien Abad : une plainte pour tentative de viol déposée contre le ministre

Comme après la publication du témoignage, le ministre des Solidarités et des Personnes handicapées nie les faits. "Une nouvelle fois, je conteste avec la plus grande fermeté toute accusation de viol ou d'agression sexuelle portée contre moi", réagit l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale. "Je ne laisserai pas ces accusations mensongères et scandaleuses sans réponse."