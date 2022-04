Affaire Delphine Jubillar : comment les enquêteurs font-ils parler ses lunettes ?

Les enquêteurs ont-ils mis la main sur une pièce maîtresse pour déchiffrer l'énigme Delphine Jubillar ? Les lunettes de l'infirmière de 33 ans, qui travaillait dans une clinique d'Albi (Tarn) et qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, ont été retrouvées disloquées en deux morceaux au domicile du couple à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Une branche a été découverte sous le canapé du salon par les gendarmes, tandis que le reste de la paire était posé sur la table de la cuisine.

Plus intriguant encore, le verre droit était détaché de la monture et le gauche entièrement rayé. Les experts de la Direction générale de l'armement du ministère des Armées ont analysé ces lunettes en se servant d'un modèle identique à celui porté par l'infirmière disparue, et l'ont soumis à un crashtest décisif. La conclusion de ce rapport est formelle : seule une charge "dynamique", comme une pression ou un coup porté "de l’extérieur vers l’intérieur" et dirigé vers le point de jonction entre les deux verres, a pu entraîner les dommages constatés sur la monture de la jeune femme.