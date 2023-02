Affaire Narumi Kurosaki : le procès en appel de Nicolas Zepeda reporté à jeudi après un coup de théâtre

Interrogé par l'AFP, Me Portejoie a indiqué ne vouloir faire "aucune communication" avant d'avoir vu son client. Mes Bresson et Huot ont expliqué à l'AFP que le report de l'audience à jeudi devait permettre à celui-ci de préparer la défense de l'accusé.

Présent à l'audience, le père de l'accusé, Humberto Zepeda, qui avait réclamé un peu plus tôt un "report" du procès, a ironisé pour sa part sur ce délai d'une journée et demi. "Qui pense qu'en un jour un avocat, presque superman, peut connaitre chacun des détails d'une affaire aussi triste ?", s'est-il interrogé devant des journalistes. "C'est impossible, ça nous dérange, mais on l'accepte", a-t-il ajouté.

De son côté, Me Sylvie Galley, l'avocate de la mère et des sœurs de Narumi, a tempêté : "C'est une nouvelle injure qui est faite aux parties civiles et à la famille de Narumi" qui apprend "à l'ouverture du deuxième procès que Nicolas Zepeda change d'avocat".