Affaire Delphine Jubillar : ce qu'a permis d'établir la reconstitution de mardi

La reconstitution s'est achevée et le silence de Cédric Jubillar subsiste. Dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 décembre, les enquêteurs ont cherché à retracer le déroulé de la nuit du 15 au 16 décembre 2020, durant laquelle l'infirmière Delphine Jubillar a disparu de chez elle, en plein couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19, et en laissant derrière elle ses papiers, clés et lunettes.

Pendant six heures, juges d'instructions, parties civiles, avocats de la défense, gendarmes de la Section de recherche en charge de l'enquête ou encore témoins ont pris part à l’opération, à partir de 20h00 mardi et jusqu'à 02h00 mercredi, à Cagnac-les-Mines (Tarn), près d’Albi, sur le lieu de résidence du couple.